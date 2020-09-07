شوبير يتعجب من تصريحات 6 حكام مصريين بسبب معلومة قالوها عن الأهلي .. فما هي؟

الإثنين، 07-09-2020
05:36 ص
أحمد عادل شعبان
تعجب الإعلامي أحمد شوبير
من تصريحات قالها عدد من الحكام المصريين بشأن هدف وادي دجلة الملغى في مرمى الأهلي.
ونقل شوبير
تصريحات عن أشهر خبراء التحكيم في مصر تحدثوا فيها عن عدم صحة هدف وادي دجلة في الأهلي فضلا عن آخرين رأوا أن الهدف صحيح.
وقال شوبير
في تغريدة عبر تويتر: عصام عبدالفتاح الخبير التحكيمي هدف دجله غير صحيح..
جمال الغندور الخبير التحكيمي هدف دجله صحيح ..
احمد الشناوى الخبير التحكيمي هدف دجله غير صحيح..
سمير عثمان الخبير التحكيمي هدف دجله في الاهلي صحيح
ناصر عباس هدف دجله غير صحيح..
ياسر عبدالرءوف هدف دجله صحيح!!!!!!!