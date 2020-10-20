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شوبير غاضب من كبار نجوم الأهلي: اللي عملوه معايا مش مقبول

شوبير
شوبير غاضب من كبار نجوم الأهلي: اللي عملوه معايا مش مقبول
 
الثلاثاء، 20-10-2020 06:47 ص أحمد عادل شعبان
انفعل الإعلامي أحمد شوبير بعد الشائعات التي طاردته بالتوسط للكابتن محمد يوسف لتدريب نادي البنك الأهلي على أن يقوم "يوسف" بضم نجله مصطفى شوبير إلى النادي و وضعه أساسيا.

وقال "شوبير" في برنامج "أوضة اللبس": لم أتوسط لمحمد يوسف ولو فعلتها لأعلنت هذا للجميع.

وأضاف في برنامج " أوضة اللبس " : إذا كانت مساعدتي للناس تزعج البعض فأقولها بصراحة أنني لن أساعد أحدا طالما هذا يجعل الناس تتقول عليّ وعلى نجلي بهذه الشائعات العجيبة.

واستدرك: مستاء من نجوم كبار سابقين بالنادي الأهلي شاركوا في الشائعة وتداولوها .. هذا غير مقبول.
 

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