شوبير غاضب من كبار نجوم الأهلي: اللي عملوه معايا مش مقبول

الثلاثاء، 20-10-2020
06:47 ص
أحمد عادل شعبان
انفعل الإعلامي أحمد شوبير بعد الشائعات التي طاردته بالتوسط للكابتن محمد يوسف لتدريب نادي البنك الأهلي
على أن يقوم "يوسف" بضم نجله مصطفى شوبير
إلى النادي و وضعه أساسيا.
وقال "شوبير" في برنامج "أوضة اللبس": لم أتوسط لمحمد يوسف ولو فعلتها لأعلنت هذا للجميع.
وأضاف في برنامج " أوضة اللبس " : إذا كانت مساعدتي للناس تزعج البعض فأقولها بصراحة أنني لن أساعد أحدا طالما هذا يجعل الناس تتقول عليّ وعلى نجلي بهذه الشائعات العجيبة.
واستدرك: مستاء من نجوم كبار سابقين بالنادي الأهلي شاركوا في الشائعة وتداولوها .. هذا غير مقبول.