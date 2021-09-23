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شوبير: الخطيب استثنى 5 لاعبين من غرامة الـ300 ألف جنيه

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الخميس، 23-09-2021 01:18 م

أكد الإعلامى  أحمد شوبير استثناء 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي من عقوبة خصم 300 ألف جنيه التى وقعها محمود الخطيب على الفريق والجهاز الفنى بعد خسارة لقب السوبر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: “هناك لاعبون مستثنون من العقوبة الموقعة من قبل الخطيب كونهم فى المرحلة الأولى من بدايتهم مع الفريق مثل ، كريم فؤاد وعمار حمدى وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ”.
وخسر الأهلى  لقب السوبر المصري بعد خسارته أول أمس أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح فى مباراة ظهر المارد الأحمر فيها بمستوى فنى باهت مما أثار غضب المسئولين والجماهير تجاه الجهاز الفنى بقيادة موسيماني واللاعبين وقرر الخطيب رئيس النادى الأهلي على الفور توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على الجهاز الفنى واللاعبين .
وفى الإطار ذاته ، قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة خلع عباءة الدفاع عن فريق الكرة وإلتماس الإعذار واشهر بقوة سيف العقوبات عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.
ورفض محمود الخطيب التراجع عن قرارته خاصة أن الأمور ظهرت بشكل واضح أن خسارة لقب يتحمله الفريق بأكمله فلقد كان التحكيم بقيادة الجزائري مصطفي غربال علي أفضل ما يكون ومنح كل فريق حقه بالكامل .
وقال الخطيب عقب المباراة إنه انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، فقد تم خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.
 

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