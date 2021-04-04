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شريف عبدالمنعم : هذا اللاعب لا يصلح للعب في الأهلي

الأهلي
الأهلي
 
الأحد، 04-04-2021 06:21 م محمد فضل
أبدى شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، تحفظه على المستوى الفني الذي ظهر به المارد الأحمر في مواجهة المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات إذاعية: "الأهلي فرط في صدارة المجموعة، وتسبب هذا التعادل في سيطرة فريق سيمبا على المركز الأول".

وأضاف: "أنصح موسيماني بضرورة التفكير في وضع تشكيل ثابت خلال الفترة المقبلة، والتعديلات الكثيرة تؤثر بشكل واضح على المستوى والأداء".

وتابع: " والترب واليا غير مقنع تمام ولا يمتلك شخصية النادي الأهلي ، أطالب صلاح محسن ببذل أقصى ما لديه في الفترة المقبلة من أجل اللعب والمشاركة، خاصة أن بواليا حتى هذه اللحظة غير مقنع".
 

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