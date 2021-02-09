شاهد.. نجوم بايرن ميونيخ يرددون شعارات الأهلي

الثلاثاء، 09-02-2021
02:40 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل
الاجتماعي مقطع فيديو نشرته صفحتا بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري قبل
لقائهما مساء أمس والذي انتهي بفوز بايرن 2/0 في بطولة نهائي كأس العالم للأندية .
ويظهر في مقطع الفيديو عدد من بايرن و الأهلي وهم يحاولون لفظ مصطلحات كروية
باللغتين العربية والألمانية .
ولاقي مقطع الفيديو إقبال بشكل كبير من العالم العربي بعد أن أظهر أبرز
النجوم وهم يحاولون بشكل مضحك ذكر مصطلحات خاصة بالنادي الأهلي .
وحاول لاعب الوسط جوشوا كيميتش قول عبارة " عالحلوة و المرة معاه ،
كما حاول أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي قول عبارة " جمهوره ده حماه
" وحاول بعض النجوم الآخرين قول عبارات أخري إلا أن جميعها ظهرت بطريقة طريفة
.https://fb.watch/3ycIRMnwX7/
https://fb.watch/3ycIRMnwX7/