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شاهد.. نجوم بايرن ميونيخ يرددون شعارات الأهلي

نجوم الأهلي و بايرن
نجوم الأهلي و بايرن
 
الثلاثاء، 09-02-2021 02:40 م متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته  صفحتا بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري قبل لقائهما مساء أمس والذي انتهي بفوز بايرن 2/0 في بطولة نهائي كأس العالم للأندية .
ويظهر في مقطع الفيديو عدد من بايرن و الأهلي وهم يحاولون لفظ مصطلحات كروية باللغتين العربية والألمانية .
ولاقي مقطع الفيديو إقبال بشكل كبير من العالم العربي بعد أن أظهر أبرز النجوم وهم يحاولون بشكل مضحك ذكر مصطلحات خاصة بالنادي الأهلي .
وحاول لاعب الوسط جوشوا كيميتش قول عبارة " عالحلوة و المرة معاه ، كما حاول أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي قول عبارة " جمهوره ده حماه " وحاول بعض النجوم الآخرين قول عبارات أخري إلا أن جميعها ظهرت بطريقة طريفة .https://fb.watch/3ycIRMnwX7/
https://fb.watch/3ycIRMnwX7/
 

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