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شاهد.. صاعقة رعدية تقتل لاعبًا وتصيب 5 آخرين أثناء مبارة كرة قدم

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اللاعب
الأربعاء، 13-12-2023 01:47 م


توفي لاعب يبلغ من العمر 21 عاما يدعى كايو هنريكي وأصيب خمسة لاعبين آخرين بجروح وحروق بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.
وكان كايو هنريكي، من فريق جابيرا الذي واجه فريق سانتو أنطونيو دا بلاتينا في المرحلة الأولى من كأس البرازيل.
وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل، بعد لحظات من الحادث، لقطات للاعبي جابيرا وهم يسقطون ويتلقون المساعدة.
وتلقى كايو هنريكي الإسعافات الأولية في الملعب لكنه توفي متأثرا بإصابته بعد حوالي ساعتين من تعرضه للصاعقة.
ومن بين المصابين الخمسة الآخرين، لا يزال أحدهم في حالة خطيرة.
وقال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا حيث أقيمت المباراة، في بيان، إن البلدية تتضامن مع الضحايا، مؤكدا أنه تم بذل "كل الجهود" لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.


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