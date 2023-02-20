شاهد.. رئيس نادٍ كويتي يقتحم الملعب ويعتدي على حكم المباراة

وثق مقطع فيديو، اعتداء رئيس نادي السالمية الكويتي على حكم المباراة مع عدد كبير من لاعبين الفريق بعد تسجيل القادسية لهدف الفوز.

وظهر في الفيديو، رئيس نادي السالمية يقتحم الملعب للتهجم على حكم المباراة وسط تجمع عدد من اللاعبين.

وعاد الحكم سعود السمحان إلى تقنية الفيديو بعد الهدف الذي سجله براهيما تانديا في الدقيقة 90، ليقر بعدها بصحة الهدف بعد التبين من عدم وجود خطأ قبل تسجيله.

كما أغلق باب حديدي على سعود السمحان في مكان تواجد جهاز تقنية الفيديو "VAR"، لمنع أي شخص من الاحتجاج ومحاولة التأثير على الحكم.

الجدير بالذكر أن فريق القادسية حقق فوزاً ثميناً على مضيفه السالمية بهدف نظيف من توقيع المالي إبراهيم تانديا في الدقيقة 90، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الكويتي.

