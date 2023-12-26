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شاهد.. اعتداء لاعبي النصر الكويتي على الحكام بعد انتهاء مباراتهم مع السالمية

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اعتداء على حكم
الثلاثاء، 26-12-2023 01:56 م


نشبت مشاجرة حامية بين لاعبي نادي النصر الكويتي وحكام مباراة السالمية لكرة القدم، بعد انتهاء المبارة بالتعادل بين الفريقين أمس الاثنين.
وأدرك السالمية التعادل 1-1 مع مضيفة النصر، في ختام الجولة 11 من الدوري الكويتي الممتاز.

وتقدم النصر بهدف سجله الجزائري أيمن لقجع في الدقيقة 25، ورد السالمية بهدف التعادل عن طريق البرازيلي أليكس ليما في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.
ووثق مقطع فيديو متداول، عبر منصة "إكس"، المشاجرة العنيفة التي نشبت بين لاعبي النصر والحكام.
وأظهر المقطع تجمع كبير من اللاعبين والإداريين الذين حاولوا تهدئة الوضع بين الحكام ولاعبي فريق النصر.
وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حالات طرد لعدد من لاعبي النصر، في مباراة ختام الجولة 11 من دوري زين الكويتي، ويبدو أنه بسبب ذلك نشبت المشاجرة.
رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، واستمر السالمية في المركز الخامس برصيد  15 نقطة.



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