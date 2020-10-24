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شاهد .. اصفرار وجه نجم الزمالك أثناء مشاهدته لمباراة الأهلي والوداد وتمنيه خسارة الأحمر

الأهلي و الوداد
شاهد .. اصفرار وجه نجم الزمالك أثناء مشاهدته لمباراة الأهلي والوداد وتمنيه خسارة الأحمر
 
السبت، 24-10-2020 06:55 ص أحمد عادل شعبان
عرض الإعلامي مهيب عبد الهادي مقطعا فيديو طريفا لنجم الزمالك السابق شوقي السعيد أثناء مشاهدته لمباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وظهر السعيد غاضبا أثناء مباراة الأهلي و الوداد وسط ضحك وفرحة الجماهير بالفوز الكبير الذي حققه الأحمر.

وعلق عبد الهادي قائلا: دا وشه مصفر .. فين الخروف يا شوقي؟

وتابع مهيب: دول قاعدين في عزاء .

وكان شوقي السعيد قد راهن على فوز الوداد على الأهلي في مباراة الإياب مقابل أن يذبح خروفا حال عدم صدق كلامه.

وذبح السعيد خروفا بالفعل وعلق قائلا : راهنت على الفريق الخاطيء.


 

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