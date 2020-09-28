رسميًا باتشيكو يوقع عقده مع الزمالك

الإثنين، 28-09-2020
08:40 م
أحمد سالم
وقع البرتغالي جايمي باتشيكو
المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.
جاء توقيع باتشيكو
في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.
كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وذلك استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة اساسية في مباراة الجونة تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية بمسابقة الدوري.