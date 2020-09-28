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رسميًا باتشيكو يوقع عقده مع الزمالك

الزمالك والأهلي
الزمالك
 
الإثنين، 28-09-2020 08:40 م أحمد سالم
وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس  كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وذلك استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة اساسية في مباراة الجونة تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية بمسابقة الدوري.
 

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