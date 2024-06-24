شاهد.. إصابة خطيرة للاعب المجر خلال مواجهة إسكتلندا

تعرض اللاعب المجري بارناباس فارغا لإصابة خطرة، خلال مواجهة منتخب بلاده لمنتخب إسكتلندا، امس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).



ويتضح من الفيديو أنه في الدقيقة 68 من زمن المباراة، اصطدم اللاعب بارناباس فارغا بلاعبي منتخب إسكتلندا داخل منطقة الجزاء خلال تنافسهم على الكرة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه.