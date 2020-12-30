شاهد.. إبراهيم سعيد ينفعل على المذيع: ارحمني عشان جبت أخري منك .. ورضا عبد العال يتدخل

الأربعاء، 30-12-2020
07:42 ص
أحمد عادل شعبان
انفعل إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - على فريق إعداد برنامج " البريمو " الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق بسبب بعض المداخلات التي تنتقده.
وقال "سعيد" : ارحمني مداخلات بقى عشان جبت آخري منك .
وأضاف: الإعداد المفروض يهدي المكالمات شوية .
ليرد محمد فاروق: بس كلمني أنا يا إبراهيم احنا على الهواء .. عموما قولي رأيك في مباراة الأهلي.
ليرد إبراهيم سعيد موجها حديثه لـ رضا عبد العال
الذي كان حاضرا: خلاص رد أنت.
ليقول رضا عبد العال
: لا والله ما هتكلم .. أنت اللي هتتكلم يا إما نقوم احنا الاتنين.