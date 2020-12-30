الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:55 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. أميرة شرابي تفاجئ الجميع بخلع الحجاب

النيابة تحسم سبب وفاة حاتم علي بشكل مفاجيء داخل الفندق

فيديو مؤثر من رغد صدام حسين في ذكري إعدام والدها

قرار عاجل من " ترامب " ضد الجيش الصيني

شمس البارودي: ما حدث معي أمام قبر الرسول سبب اعتزالي

الكشف عن أفعال صادمة للسياح الإسرائليين داخل فنادق دبي

أمير مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة ويُعلق : «بدون أي سبب»

" العدل" تمنح الضبطية القضائية لهذه الفئة

بايدن يستعين بقانون حربي لحل هذا الأمر العاجل

مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

ADS
 

شاهد.. إبراهيم سعيد ينفعل على المذيع: ارحمني عشان جبت أخري منك .. ورضا عبد العال يتدخل

إبراهيم سعيد
شاهد.. إبراهيم سعيد ينفعل على المذيع: ارحمني عشان جبت أخري منك .. ورضا عبد العال يتدخل
 
الأربعاء، 30-12-2020 07:42 ص أحمد عادل شعبان
انفعل إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - على فريق إعداد برنامج " البريمو " الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق بسبب بعض المداخلات التي تنتقده.

وقال "سعيد" : ارحمني مداخلات بقى عشان جبت آخري منك .

وأضاف: الإعداد المفروض يهدي المكالمات شوية .

ليرد محمد فاروق: بس كلمني أنا يا إبراهيم احنا على الهواء .. عموما قولي رأيك في مباراة الأهلي.

ليرد إبراهيم سعيد موجها حديثه لـ رضا عبد العال الذي كان حاضرا: خلاص رد أنت.

ليقول رضا عبد العال: لا والله ما هتكلم .. أنت اللي هتتكلم يا إما نقوم احنا الاتنين.


 

إقرأ ايضا

870756_0

أمير مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة ويُعلق : «بدون أي سبب»

20201129230649822

مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

شوبير

شوبير: فيه شخص هيتسبب في كارثة للكورة المصرية .. ومنك لله ياللي في بالي

أخبار متعلقة

رضا عبد العال

رضا عبد العال: نجم الأهلي في خطر بعد ما حدث في المبارتين الأخيرتين

رضا عبد العال

رضا عبد العال يكشف أغرب ما سيفعله لو رأى محمود الخطيب في الشارع

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب زملكاوي رغم أنه لعب في الأهلي .. ونجما الزمالك الكبار "أهلاوية"

أشرف-بن-شرقي

بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية حول رحيله عن الزمالك

فريق الزمالك

نجم الزمالك: اللي حصل امبارح حاجة تقرف .. وعيب

الخطيب

الخطيب يكشف سر سعادته بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي في النهائي