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شاهد.. أسطورة الكاميرون يعلن إسلامه

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الأحد، 15-05-2022 09:55 ص

أعلن اللاعب باتريك مبوما، أسطورة منتخب الكاميرون،عن اعتناقه للدين الإسلامي، داخل أحد مساجد مدينة دوالا،وذلك عقب صلاة الجمعة وسط جمع من المصليين.
وتعد مدينة دوالا، إحدى أكبر المدن في الكاميرون، وأشهر باتريك مبوما إسلامه في مسجد بوناموسادي،وبعدما أعلن مبوما إشهار إسلامه أمام هذا الجمع، قام بتغيير اسمه إلى عبدالجليل.
ويعد باتريك مبوما أحد أساطير منتخب الكاميرون، ويتواجد في قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع فريق الأسود برصيد 11 هدف.
وكان باتريك مبوما ضمن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الهيئة المسؤولة عن قواعد كرة القدم.
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