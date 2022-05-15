شاهد.. أسطورة الكاميرون يعلن إسلامه

الأحد، 15-05-2022
09:55 ص
أعلن اللاعب باتريك مبوما
، أسطورة
منتخب الكاميرون
،عن اعتناقه
للدين الإسلام
ي، داخل أحد مساجد مدينة دوالا،وذلك عقب صلاة الجمعة وسط جمع من المصليين.
وتعد مدينة دوالا، إحدى أكبر المدن في الكاميرون
، وأشهر باتريك
مبوما إسلام
ه في مسجد بوناموسادي،وبعدما أعلن مبوما إشهار إسلام
ه أمام هذا الجمع، قام
بتغيير اسمه إلى عبدالجليل.
ويعد باتريك مبوما
أحد أساطير منتخب الكاميرون
، ويتواجد في
قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع فريق الأسود برصيد 11 هدف.
وكان باتريك مبوما
ضمن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي
لكرة القدم “فيفا”، الهيئة المسؤولة عن قواعد كرة القدم.
شاهد الفيديو بالضغط هنا
: