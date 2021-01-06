الأربعاء 06 يناير 2021
توقيت مصر 15:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جدل بعد ظهور عمرو دياب في أحضان فتاة حسناء

تركيا تصدر بيانًا رسميًا للتعليق على المصالحة مع قطر

سيد عبدالحفيظ يحسم صفقة ضم عمرو وردة للأهلي

وقف تصدير الفول بكافة أنواعه 3 أشهر

تفاصيل مصرع وإصابة 16 معتمرًا مصريًا في حادث بالسعودية

الجيش يحبط هجوم لقوات عسكرية إثيوبية

ضبط الفتاة المُحجبة بطلة الفيديو المخل مع شاب (صور)

ضربة جديدة لـ"ترامب" .. هذه المرة من " جورج بوش "

المالية: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة .

بعد احتجاز سفينتها .. كوريا الجنوبية تتوعد إيران بهذا الرد

ADS
 

سيد عبدالحفيظ يحسم صفقة ضم عمرو وردة للأهلي

Capture
عمرو وردة
 
الأربعاء، 06-01-2021 02:20 م المصريون

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، جدل التعاقد مع عمرو وردة المحترف ضمن صفوف فريق باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الجارية.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي بقيادة موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب .
وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت مع شوبير : " "عمرو وردة لاعب متميز ولكن موسيمانى لم يطلب التعاقد معه ولم يطرح مبدأ التفاوض معه من الأساس فهو خارج حسابات الأهلى تمامًا".
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف لاعبي الأهلي المصابين من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز .
واكد عبد الحفيظ  في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، أن طاهر محمد طاهر جناح الفريق سيلحق بمواجهة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا  حيث  يعاني فقط من إجهاد في العضلة الخلفية .
وأَضاف عبد الحفيظ ان جونيور اجايي مازال في مرحلة التعافي من الاصابة ويحتاج الي 10 أيام للتواجد مرة أخري قي المباريات ولذلك لن يلحق بمباراة كليوباترا علي الرغم من تعافيه بشكل جيد .

 

إقرأ ايضا

فريق الأهلي

الأهلي يحوّل مبلغا ضخما لـ بيراميدز بسبب هذا اللاعب

فريق الأهلي

بيراميدز يطلب شراء هداف الأهلي: مستعدين ندفع المبلغ المطلوب

يوسف أوباما

جماهير الزمالك تنقلب على يوسف أوباما بعد ما قاله عن الأهلي .. تعرف على تصريحاته

أخبار متعلقة

259059_0

رسالة شديدة اللهجة من سيد عبدالحفيظ بعد واقعة «كهربا»

طه إسماعيل

طه إسماعيل يحرج رمضان صبحي بعد خسارة بيراميدز: ما أنت عارف البطولات فين

EpClSNZXYAEJwiU

الأهلي يبث زيارة أسرة موسيماني للتش.. ويعلق: فخر

download (5)

موسيماني: صفقتان سوبر ستغيران وجه الأهلي بكأس العالم

الخطيب

الخطيب يكشف سر سعادته بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي في النهائي

موسيماني

موسيماني يصدم جماهير الأهلي بعد مطالبته بهذا الطلب الصعب: خليكوا واقعيين