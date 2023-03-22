



أثار رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس جدلا بين متابعيه بعد تعليقه على قضية رفعتها أسرة مسيحية تطالب فيها بوقف قرار تغيير ديانة طفل تبنوه وهو رضيع بقضية عرفت باسم "الطفل شنودة".

وبدأ الأمر بتعليق من ساويرس على تغريدة نشرتها صحيفة وقالت فيها: "عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى عودة الطفل شنودة إلى أسرته بالتبني"، ليعلق سارويرس بـ3 "قلوب مكسورة".

وتابع ساويرس ردا على أحد المتابعين : "قلبي مكسور على أهل الطفل اللي ربوه و خسروه في لحظة نتيجة وشاية شريرة.."

وعلق متابع آخر لساويرس قائلا: "الحكم صحيح وفق نصوص الدستور الذي قرر أن مصر دولة إسلامية وقررت الشريعة ان من يولد في ديار الإسلام يكون مسلما وهذا ما يمنع على غير المسلم تبني المسلم او تنصيره ، اما ما اسميته (وشاية) فهو (بلاغ) قرر القانون شرعيته طالما كان قائما على سبب صحيح.." ليرد ساويرس قائلا: "كلامك غير منطقي لأني ولدت في دولة إسلامية حسب كلامك و لست مسلما بل مسيحي مؤمن و معتز بديانته و الدول لا دين لها ، مواطنيها هما الذين لهم دين كلا حسب مولده واهله و معتقداته و يظل البلاغ الذى ورائه مصلحة شخصية وشاية أكيدة و الله أعلم".