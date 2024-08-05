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زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بإطلالة جريئة

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الإثنين، 05-08-2024 11:16 ص

 

حرصت ميرڤا زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، على مشاركة متابعيها صورا جديدة لها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لفتت " ميرڤا" الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية بادي كت جريء مكشوف البطن، ما عكس جمالها وقوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم واعتمدت تسريحة شعر مميزة .

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

 

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

ونجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى تخفيض عقد التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق ليصبح 180 ألف دولار بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز مع الفريق.

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