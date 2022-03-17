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رفضت عمته تزويجه ابنتها فانتقم بطريقة لا تخطر على بال

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الخميس، 17-03-2022 12:17 م
أقدم شاب عراقي على جريمة بشعة، حيث وضع قنبلة متفجرة في بيت عمته وتفجيرها في ابن عمته داخل غرفته، بسبب رفض عمته زواج ابنتها له.
وحسب موقع "السومرية" طلب المتهم خطبة ابنة عمته أكثر من مرة إلا أن طلبه قوبل بالرفض لعدم توافق التحصيل العلمي بين الطرفين، حيث أنه لم يحصل على أية شهادة دراسية بينما كانت الفتاة حاصلة على شهادة الماجستير.
وأفاد مصدر قضائي أن المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بقيامه بتفجير العبوة الناسفة، مشيرا إلى أنه دخل إلى منزل عمته ووضع العبوة في إحدى غرف المنزل وفي اليوم التالي قام بالاتصال على جهاز الموبايل المربوط عليها مما أدى إلى انفجارها، ووفاة ابن عمته الذي تصادف وجوده في المنزل بمفرده وقت الانفجار.

وأضاف: اطلعت المحكمة على التقرير الاستخباري الذي تضمن معلومات تشير إلى أن المتهم ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي". لافتا إلى أن العقوبة المتوقعة بحقه الإعدام شنقا.
 

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