رسالة حماسية ونارية من الدوسري إلي جماهير الهلال

الأحد، 25-10-2020
10:09 ص
المصريون
بينما قرر اللاعب نواف العابد
الرحيل عن نادي الهلال
الذي قضى به 10 سنوات
كاملة، قرر اللاعب سالم الدوسري
نجم نادي الهلال
أن يبث في جماهير فريقه روح
الحماس.
وتحدث الدوسري عن طموحه وأهدافه في الفترة المقبلة من خلال مقطع فيديو قام
بنشره على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي أكد من خلاله إن سقف طموحاته مع نادي
الهلال ليس له حدود، مؤكداً إن تحقيقه لهدفه النهائي في دوري أبطال أسبيا كان
يتوقعه بشكل كبير خاصة بعدما نجح في التسجيل أمام السد القطري في المربع الذهبي.
يشار الي ان
اللاعب سالم الدوسري
، هو لاعب كرةِ قدمٍ سعوديّ مهاجمٌ ماهرٌ وسريع وموهوب، تحدثت
العديد من الصحف البرازيلية والإسبانية عن أداءه ولعبه في الهلال، وقالت صحيفة
رسلتدوس البرازيلية إنّ اللاعب هو “نيمار” الخليج، فيما امتدحه موقع غول العالمي
في نسخته الإسبانية وقال عنه إنّه لؤلؤةٌ من الكرة السعودية في انتظار اكتشافها
أوروبيًا.
والدوسري يعيش أحد أفضل فتراته الآن مع نادي الهلال
، حيث
كان من أهم العناصر التي قادت الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بالثنائية
التاريخية "دوري المحترفين، وأبطال آسيا".