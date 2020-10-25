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نواف العابد يعلن رحيله ويودع جماهير الهلال

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بعد 10 سنوات بين صفوف الفريق الأول

نواف العابد يعلن رحيله ويودع جماهير الهلال

نواف العابد
نواف العابد
 
الأحد، 25-10-2020 09:42 ص المصريون
بعدما قضى اللاعب السعودي نواف العابد 10 سنوات كاملة بين صفوف فريق نادي الهلال، أعلن رحيله نهائياً عنه وإنتقاله إلي نادي الشباب، وذلك بعد موافقة الهلال على انتقاله قبل غلق باب القيد بساعات بعدما تم الإتفاق بين الناديين واللاعب.
وفي لافتة جيدة من العابد قرر أن يودع بها جماهيره كتب على حسابه على صفحته الرسمية على "إنستجرام" وقال :"جماهير الهلال الوفية، اليوم أختتم مشواري في النادي الذي جعلني لاعبًا محترفًا، وأغادركم اليوم حاملًا ذكريات ودروس لا تحصى، تعلمتها بين عائلتي، هنا حققت أحلامي وبدأت مشواري، وأتمنى لنادي الهلال كامل التوفيق والنجاحات".
يشار إلي إن نواف شاكر العابد وهو لاعب كرة قدم سعودي، لعب بنادي الهلال وعُرف بتسجيله لأسرع هدف في العالم وبحبّه وانتمائه الشديد لهذا النادي.
وقد بدأ نواف العابد مسيرته الكرويّة في سن الخامسة عشر، كان انتسابه الأول في نادي الهلال السعودي وكان حارساً للناشئين في صغره، إلى أن تطوّر وشهد النادي ولادة رهيبة لأعظم لاعبي المملكة العربية السعودية وأكثرهم مهارة، حتى وصل للفريق الأول في النادي وهو في عمر التاسعة عشر تقريباً.
و شهِدتْ بدايته بالفريق الأول لنادي الهلال أهم الأحداث في العالم الكروي بعد أن سجّل العابد أسرع هدف في العالم أمام نادي الشعلة، لكنّ الهدف لم يُحسب لدى اتحاد اللعبة “الفيفا” بسبب إلغاء المباراة من قِبل الاتحاد السعودي.
يلعب نواف العابد في مركز الوسط الهجومي وصانع ألعاب ويرتدي القميص رقم 24.
شارك نواف العابد مع نادي الهلال حوالي 117 مباراة من بينهما بطولات كأس ولي العهد السعودي بمواسمه "2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2016" ودوري المحترفين السعودي بالمواسم "2009-2010، 2010-2011، 2016-2017، 2017-2018"، وسجّل حوالي 21 هدف.
 

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