الثلاثاء 12 أبريل 2022
توقيت مصر 21:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار رسمي بوقف مسلسل «حب الملوك» لاحتوائه على مشاهد خادشة للحياء

تعرف على موعد مباراة الأهلي والرجاء بعد تعديلها من «كاف»

حياة الفهد تفتح النار على هند البلوشي: لست في حاجة لتقديرك

الصحة تعلن حالة الطواريء بعد ظهور متحور جديد

ينهي حياة زوجته بأبشع طريقة أثناء تجهيزها السحور

هل وقعت عينك على النمر أم الأشجار أولًا؟.. اعرف تحليل شخصيتك من الصورة

عارية تمامًا في رمضان.. فنانة شهيرة تثير ضجة بمشهد خلع ملابسها بالكامل

تطور سريع.. فيفا يعلن تفريغ الكاميرات لإعادة مباراة مصر والسنغال

ارتفاع جديد في سعر الدولار .. هل يصل إلى 20 جنيهًا؟

أمريكا ترفع حظر السفر إلى السعودية

ADS
 

رد ناري من حسام البدري على أحمد مجاهد

2022_4_5_14_33_54_114
البدري
Native
Teads
الثلاثاء، 12-04-2022 10:01 ص

وجه حسام البدري، مدرب منتخب مصر السابق، رسالة نارية لأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة سابقا، مؤكدا أنه يريد تضليل الرأي العام.
وقال البدري، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "الظروف التي توليت فيها تدريب منتخب مصر، كان الدوري متوقفا لمدة 40 يوما بسبب فيروس كورونا، وكان منتخب مصر الأوليمبي مرتبطا بتصفيات مؤهلة للأولمبياد، واضطررت لترك العديد من اللاعبين للمنتخب الأوليمبي، ثم خضت مواجهتي كينيا وجزر القمر وحدث تعادل بسبب الظروف الصعبة، وكان هناك عناصر كثيرة غائبة عن منتخب مصر ورغم ذلك حققت أفضل النتائج في ظروف صعبة".

وأضاف: "في وجود أحمد مجاهد برئاسة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، علمت أن الظروف ستكون صعبة، وعلمت أنه لن يساندني، هو تحدث عن أجندة شهر يونيو، كيف يتحدث عن أجندة شهر يونيو وفي هذا الشهر؟ كان الأهلي والزمالك وبيراميدز، الثلاثة مرتبطين بمباريات هامة، كيف أخوض مباريات في تلك الفترة دون القوام الأساسي لمنتخب مصر، هؤلاء كانوا يمثلون 90% من القوام الأساسي لمنتخب مصر، وكان هناك غياب للمحترفين".

وختم حديثه قائلا: "جدول الدوري كان موضوعا بطريقة عشوائية، رغم مطالباتي الكثيرة بتعديل مواعيد المباريات، ولكن مجاهد يريد ويحاول بقوة أن يضلل الرأي العام، يتحدث عن التصنيف؟ الكاميرون تصنيف ثانٍ وصعدت لكأس العالم وكذلك منتخب غانا، لذلك لا تتحدث عن التصنيف، وتجعله مبررا وحجة، من أول يوم للجنة الثلاثية، بعد توليها المسئولية اتخذوا قرارا بالتعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب مصر".
 

إقرأ ايضا

1000_0079015729

تعرف على موعد مباراة الأهلي والرجاء بعد تعديلها من «كاف»

9220f07f4eef2367f0087b4322bf8571

تطور سريع.. فيفا يعلن تفريغ الكاميرات لإعادة مباراة مصر والسنغال

223722

حازم إمام يكشف مفاجأة عن خليفة كيروش لقيادة المنتخب

أخبار متعلقة

223722

حازم إمام يكشف مفاجأة عن خليفة كيروش لقيادة المنتخب

محمد-صلاح-scaled

شاهد.. صلاح يبتسم مجددًا ويظهر في حمام السباحة

202103281121112111

شبانة: «حسام البدري بيطلع لنا لسانه»

256870

مفاجأة.. كيروش يطيح بجميع الجهاز المعاون ما عدا شخص واحد.. من هو؟

download

رئيس اتحاد الكرة: الفيفا تحرك ضد السنغال ونثق في إعادة المباراة

4214361-9YF9YA-highres

وائل جمعة يودع المنتخب برسالة مؤثرة