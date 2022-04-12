رد ناري من حسام البدري على أحمد مجاهد

الثلاثاء، 12-04-2022
10:01 ص
وجه حسام
البدري، مدرب منتخب مصر
السابق، رسالة نارية لأحمد مجاهد
، رئيس اللجنة الثلاثية
لاتحاد الكرة سابقا، مؤكدا أنه يريد تضليل الرأي العام.
وقال البدري، في
تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "الظروف التي توليت
فيها تدريب منتخب مصر
، كان الدوري متوقفا لمدة 40 يوما بسبب فيروس كورونا، وكان
منتخب مصر
الأوليمبي مرتبطا بتصفيات مؤهلة للأولمبياد، واضطررت لترك العديد من
اللاعبين للمنتخب الأوليمبي، ثم خضت مواجهتي كينيا وجزر القمر وحدث تعادل بسبب
الظروف الصعبة، وكان هناك عناصر كثيرة غائبة عن منتخب مصر
ورغم ذلك حققت أفضل
النتائج في ظروف صعبة".
وأضاف: "في
وجود أحمد مجاهد
برئاسة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، علمت أن الظروف ستكون صعبة،
وعلمت أنه لن يساندني، هو تحدث عن أجندة شهر يونيو، كيف يتحدث عن أجندة شهر يونيو
وفي هذا الشهر؟ كان الأهلي والزمالك وبيراميدز، الثلاثة مرتبطين بمباريات هامة،
كيف أخوض مباريات في تلك الفترة دون القوام الأساسي لمنتخب مصر
، هؤلاء كانوا
يمثلون 90% من القوام الأساسي لمنتخب مصر
، وكان هناك غياب للمحترفين".
وختم حديثه
قائلا: "جدول الدوري كان موضوعا بطريقة عشوائية، رغم مطالباتي الكثيرة بتعديل
مواعيد المباريات، ولكن مجاهد يريد ويحاول بقوة أن يضلل الرأي العام، يتحدث عن
التصنيف؟ الكاميرون تصنيف ثانٍ وصعدت لكأس العالم وكذلك منتخب غانا، لذلك لا تتحدث
عن التصنيف، وتجعله مبررا وحجة، من أول يوم للجنة الثلاثية، بعد توليها المسئولية
اتخذوا قرارا بالتعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب مصر
".