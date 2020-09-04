رابطة الدوري الأسباني ترد على والد «ميسي» بشأن الرحيل من برشلونة

الجمعة، 04-09-2020
04:13 م
فتحي مجدي
رد خورخي ميسي
، والد ووكيل أعمال الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي
، نجم برشلونة
، على بيان رابطة الدوري الإسباني
، بشأن عدم إمكانية رحيله بدون مقابل هذا الموسم.
ويرغب ميسي
- البالغ من العمر 33 عامًا - في الرحيل عن البارسا، استنادًا إلى بند في عقده، يمنحه الحرية الكاملة في فسخ التعاقد بعد نهاية كل موسم، لكن برشلونة
يصُر على أن مدة البند قد انتهت في 10 يونيو الماضي.
لكن والد ميسي
غير متأكد من شرعية شرط الاستحواذ المزعوم بقيمة 700 مليون يورو في عقد ابنه، ويريد الحصول على توضيح، في ظل أنباء عن انتقاله المحتمل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويرفض خورخي في رسالة أرسلها إلى رابطة الدوري الأسباني، تأكيدها أن شرط الاستحواذ بقيمة 700 مليون يورو لا يزال ساريًا. إذ يصر على أنه لن يتم تطبيقه من نهاية الموسم الماضي، "إذا قرر اللاعب من جانب واحد ترك البارسا".
وجاء في نص الرد:
- أولًا لا نعرف أي عقد تمت مراجعته، وما هي الأسس التي استنتجوا أنّ مبلغ الـ700 مليون يورو، قابل للتطبيق حال قرر اللاعب، إنهاء عقده من طرف واحد.
- لن يتم تطبيق هذا التعويض (700 مليون يورو) عندما يتم إنهاء العقد بقرار أحادي من اللاعب اعتبارًا من نهاية الموسم 2019/2020.
- هذا خطأ واضح من جانب الليجا.
- قيمة فسخ العقد تُلغى في حال قرر اللاعب المغادرة مع نهاية الموسم.
وردًا على ذلك، قدمت رابطة الدوري الإسباني
بيانًا آخر، أصر على بقاء البند ساريًا، ويجب دفع الأموال بالكامل قبل مغادرة ميسي
لبرشلونة
.
وقالت رابطة الدوري الإسباني
في بيان: "امتثالًا للقاعدة المعمول بها، لن يوافق الدوري الأسباني على طلب إلغاء التسجيل كلاعب في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ما لم يتم دفع المبلغ الوارد في البند الخاص برحيله".
وكان خورخي توجه إلى إسبانيا في وقت سابق هذا الأسبوع في محاولة التوصل إلى اتفاق، وقد التقى بعدد كبير من الأشخاص عند وصوله. ورد عى التساؤلات قائلاً: "لا أعرف أي شيء، يا شباب".