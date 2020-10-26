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حقيقة حضور جمهور لمباراة الأهلى والجيش بالدورى

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ارشيف
 
الإثنين، 26-10-2020 01:54 م محمد عبد الحارس
قرر مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عدم حضور أى جماهير لمباراة الأهلى المقبلة أمام طلائع الجيش، للاحتفال بتتويج الأهلى بلقب الدوري الممتاز عقب نهاية المباراة بملعب السلام والذى سيشهد تسليم المارد الأحمر اللقب داخل أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة.
وتمسك الاتحاد بحضور مجالس إدارات ناديي الأهلى والطلائع بجانب الأجهزة الفنية واللاعبين ومنظمى المباراة من قبل الشركة الراعية بجانب مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وكان الأهلى حسم لقب مسابقة الدوري الممتاز بشكل رسمي قبل عدة أسابيع نتيجة المستويات المميزة التى قدمها الفريق طوال لقاءات الماضية بمسابقة الدوري.
جدير بالذكر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى قرر إراحة عدد كبير من اللاعبين  خوفا من تعرضهم للاجهاد، قبل المباراة النهائية والمقرر لها مطلع نوفمبر المقبل.
وينتظر الأهلى الفائر من مباراة الزمالك والرجاء المغربى والمقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد القاهرة بعدما قرر كاف تأجليها بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا بصفوف الفريق المغربى.
 

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