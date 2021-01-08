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حفيظ دراجي يصدم الجزائريين بشأن قرعة دورى أبطال إفريقيا

دراجي
حفيظ دراجي يصدم الجزائريين بشأن قرعة دورى أبطال إفريقيا
 
الجمعة، 08-01-2021 03:31 م الطيب حسين
كشف المعلق الرياضي الشهير، الجزائري حفيظ دراجي ، عن رأيه في المجموعتين اللتين تضمان فريقين جزائريين في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب "دراجي" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرعة دوري ابطال أفريقيا 2021، المولودية وشباب بلوزداد في مجموعتين صعبتين.

وتابع: "المجموعة الثانية :
شباب بلوزداد/ الهلال السوداني / تيبي مازمبي/ ماميلودي ساندونز
المجموعة الرابعة :
مولودية الجزائر /الزمالك المصري /الترجي التونسي/تينجيت السنغالي".

وختم بقوله: "حظ موفق".

في حين كتب عصام الشوالي: "مجموعات دوري أبطال افريقيا تبدو متوازنة و صعبة في نفس الوقت".

 

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