حفيظ دراجي يصدم الجزائريين بشأن قرعة دورى أبطال إفريقيا

الجمعة، 08-01-2021
03:31 م
الطيب حسين
كشف المعلق الرياضي الشهير، الجزائر
ي حفيظ دراجي ، عن رأيه في المجموعتين اللتين تضمان فريقين جزائريين في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.
وكتب "دراجي" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرعة دوري ابطال أفريقيا 2021، المولودية وشباب بلوزداد في مجموعتين صعبتين.
وتابع: "المجموعة الثانية :
شباب بلوزداد/ الهلال السوداني / تيبي مازمبي/ ماميلودي ساندونز
المجموعة الرابعة :
مولودية الجزائر
/الزمالك المصري /الترجي التونسي/تينجيت السنغالي".
وختم بقوله: "حظ موفق".
في حين كتب عصام الشوالي: "مجموعات دوري أبطال افريقيا تبدو متوازنة و صعبة في نفس الوقت".