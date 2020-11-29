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حسين الشحات لجماهير الأهلي:« أرجوكم بلاش تشتموا أمي.. اشتموني أنا»

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حسين الشحات
 
الأحد، 29-11-2020 02:58 م المصريون

أبدى نجم النادي الأهلي حسين الشحات، غضبه بسبب هجوم بعض جماهير ناديه عليه بسبب ضياع فرصة كبيرة لحقيق هدف خلال مباراة قمة نهائي إفريقيا أمام الزمالك.
ووجه "الشحات"، رسالة إلى جماهير الأهلي مطالبهم بعدم توجيه شتائم لأمه أو اهل أبيته.
وكتب حسين الشحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "انا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمه ياريت ماحدش يشتمني ب امي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها اشمتني انا يا عم بس بلاش امي وأهل بيتي والفرصه الا الناس كلها بتتكلم عليها " .
وأضاف: "أكيد ماقصدش أضيع هدف ف نهائي كاس أفريقيا وانا اكتر واحد نفسه فيها وده نصيب وانا راضي ب كل شئ ربنا كاتبه وقدر الله ما شاء فعل الحمد لله علي كل شئ ".
وتابع: "وان الاهلي بطل أفريقيا وده اهم من اي جول أسجلوا واهم من اي حاجه اهم حاجه بطوله أفريقيا ف النادي الاهلي".
 

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