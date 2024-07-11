جنة عليوة: شهد سعيد تعمدت إيذائي في سباق الدراجات ودخلت في غيبوبة





أكدت جنة عليوة لاعبة منتخب الدراجات، أنها تعرضت للإصابة يوم 28 أبريل في سباق ضمن بطولة الجمهورية، وكانت شهد سعيد مؤهلة لخوض الأولمبياد من قبل السباق، لكنها كانت تريد الحصول على ميدالية من أجل زيادة الـrank.

تعمدت إيذائي

وقالت عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لدي يقين ومتأكدة بنسبة 100% أنها كانت تقصد إيذائي خلال السباق، والطبيعي أن تصرح بانها لم تتعمد لكن لدي ثقة كاملة في أنها تعمدت إصابتي خلال السباق".

وأضافت: "شهد كان لديها تعليمات من المدربة بأنها تكون قريبة مني طوال السباق، وقامت بالاصطدام بدراجتي (مرتين)، وقبل الفينيش وجدت نفسها أنها تخسر، فقامت بجذبي من ذراعي، والقتني في الأرض".

وتابعت: "حدث لي كسر في الترقوة، وعانيت من كدمات عديدة، وسأقوم بعمل جراحة آخرى من أجل المسامير، والعب في نادي 6 اكتوبر، واجرى التأهيل حاليا، وحاولت ركوب الدراجة أكثر من مرة ولم استطع حتى الآن".

وأشارت إلى أن هناك حوادث كثيرة في السباقات، ولكن ليس بهذا الشكل الذي تعرضت له، وبعد السباق كنت في غيبوبة، والمستشفى قامت بابلاغ الشرطة والقضية مستمرة حتى الآن.

وأكملت: "اتحاد الدراجات قام بإيقافها سنة فقط محليا لكن في سباقات "الطريق" لكن في التراك من حقها، ولكن من حقها اللعب دوليا، والنادي هو من تكفل بالعملية التي أجريت لي، وكنت أعلم أنها سوف تشارك في الاولمبياد وكنت انتظر اعتذار منها أو من المدير الفني، والذي أدلى بتصريحات هجومية ضدي أنا وشقيقتي واتهمنا بالغيرة من شهد، وأن شقيقتي فازت باحد السباقات وقام بتصوير الدراجة فيديو بحجة أن هناك "موتور" موجود في الدراجة وفازت بالغش وهذا لم يحدث مطلقا".

وختمت جنة عليوة تصريحاتها قائلا: "ليس لدي تعليق على تصريحات وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات، وربنا سوف يظهر الحق إن شاء الله.. الواقعة مر عليها شهرين واجريت العملية الجراحية وفترة التأهيل فلماذا أذهب للجلوس مع رئيس الاتحاد، ولا يوجد أحد تحدث معي من جانبهم طوال الفترة الماضية".