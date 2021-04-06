جمعة: لجنة التخطيط بالأهلي اشترت هذا اللاعبان بـ81 مليون جنيه .. وفشلا فشلًا ذريعا

الثلاثاء، 06-04-2021
06:13 ص
أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي شريف جمعة هجوما على اختيارات لجنة التخطيط بالنادي الاهلي مؤكدًا أنها المسئولة عن شراء أليو بادجي
الذي رحل عن الأحمر و والتر بواليا
الذي لم يحقق أحلام الجماهير حتى الآن.
وقال في تغريدة عبر تويتر: نفسي مسؤولين الأهلي يسمعوا لجمهور الأهلي "لمرة واحدة بس" في موضوع التعاقد مع المهاجم الأجنبي .
وأضاف: هات مهاجم أجنبي قوي هداف متميز بالمعني ولو هتدفع فيه 5 مليون يورو ، علماً بأن (بواليا + بادجي سعرهم 4.4 مليون يورو ) أي ما يعادل 81 مليون جنيه .
وأضاف: والله جماهير الأهلي بتفهم أحسن من مليون لجنة.