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جمعة: لجنة التخطيط بالأهلي اشترت هذا اللاعبان بـ81 مليون جنيه .. وفشلا فشلًا ذريعا

فريق الأهلي
جمعة: لجنة التخطيط بالأهلي اشترت هذا اللاعبان بـ81 مليون جنيه .. وفشلا فشلا ذريعا
 
الثلاثاء، 06-04-2021 06:13 ص أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي شريف جمعة هجوما على اختيارات لجنة التخطيط بالنادي الاهلي مؤكدًا أنها المسئولة عن شراء أليو بادجي الذي رحل عن الأحمر و والتر بواليا الذي لم يحقق أحلام الجماهير حتى الآن.

وقال في تغريدة عبر تويتر: نفسي مسؤولين الأهلي يسمعوا لجمهور الأهلي "لمرة واحدة بس" في موضوع التعاقد مع المهاجم الأجنبي .

وأضاف: هات مهاجم أجنبي قوي هداف متميز بالمعني ولو هتدفع فيه 5 مليون يورو ، علماً بأن (بواليا + بادجي سعرهم 4.4 مليون يورو ) أي ما يعادل 81 مليون جنيه .

وأضاف: والله جماهير الأهلي بتفهم أحسن من مليون لجنة.
 

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