جمال محمد على يكشف أسباب إلغاء هبوط الدرجة الثانية والثالثة

الأربعاء، 11-11-2020
01:23 م
محمد عبد الحارس
عدد جمال
محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب إلغاء الهبوط
الموسم المنقضي في القسم الثاني والثالث.
وكشف "جمال
" خلال كلمته بقرعة القسم الثاني المقامة حاليًا باتحاد الكرة:
أسباب
الغاء الهبوط
في القسم الثاني هي:-
1- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة ، كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 أشهر فقط.
2 كثرة تغيير المدربين، ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للأقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم.
3- عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001.
وفى القسم الثالث:-
1- عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق، مجموعات 12 ناديا وأخرى 13 ناديا.
2- قلة الإمكانيات المادية خاصة وأن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبا.