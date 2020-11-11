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جمال محمد على يكشف أسباب إلغاء هبوط الدرجة الثانية والثالثة

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جمال محمد على يكشف أسباب إلغاء هبوط الدرجة الثانية والثالثة

ارشيف
ارشيف
 
الأربعاء، 11-11-2020 01:23 م محمد عبد الحارس
 عدد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب إلغاء الهبوط الموسم المنقضي في القسم الثاني والثالث.
وكشف "جمال" خلال كلمته بقرعة القسم الثاني المقامة حاليًا باتحاد الكرة: أسباب الغاء الهبوط في القسم الثاني هي:-
1- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة ، كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 أشهر فقط.
2 كثرة تغيير المدربين، ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للأقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم.
3- عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001. وفى القسم الثالث:- 1- عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق، مجموعات 12 ناديا وأخرى 13 ناديا. 2- قلة الإمكانيات المادية خاصة وأن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبا.
 

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