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جعلتها تنسحب من البطولة.. بسنت حميدة تتلقى صدمة غير متوقعة في المغرب

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بسنت حميدة
الأحد، 25-06-2023 01:20 م

 

تلقت العداءة المصرية، بسنت حميدة، ضربة موجعة خلال مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى 2023، المقامة حاليا في المغرب.

 

وتوجت بسنت حميدة بالميدالية الذهبية لسباق الـ200 متر مساء يوم الأربعاء الماضي، البطولة العربية لألعاب القوى 2023.

 

ولكن النجمة المصرية تعرضت لإصابة أثناء سباق الـ100 متر، الذي أقيم اليوم الجمعة.

 

وقالت بسنت حميدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "غادرت منذ قليل الأراضي المغربية بسبب تعرضي للإصابة في العضلة الضامة أثناء سباق الـ100 متر، والتي منعتني من استكمال البطولة العربية بالمغرب وإهداء مصر الميدالية الذهبية الثانية في سباق الـ200 متر بعد حصد الميدالية الذهبية الأولى أول أمس..".

 

وجاءت هذه الصدمة بعد أسابيع قليلة من تحقيق ذهبية سباقات 200 متر لألعاب القوى، ضمن ملتقى هانجلو والتي أقيمت في هولندا.



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