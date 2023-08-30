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جرح غائر 22 غرزة.. مشاجرة بين لاعب الأهلي السابق ومسؤولي سموحة

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جرح غائر 22 غرزة.. مشاجرة بين لاعب الأهلي السابق ومسؤولي سموحة

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سموحة
الأربعاء، 30-08-2023 09:40 ص


شهدت الساعات الماضية، حدوث مشاجرة بين النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، مع مسئولي الفريق السكندري.
وزار أجايي نادي سموحة من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ولكنها لم تثمر بالنجاح وأدت إلى تحطيمه للزجاج وتعرضه لإصابة في يده أدت إلى إجراءه 22 غرزة بها.
وذهب اللاعب أجايي إلى عيادة النادي في سموحة من أجل معالجة الجرح الذي تسبب الزجاج به في يده.
وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي سموحة قد قام بعمل محضر في أحد أقسام الشرطة، ضد اللاعب النيجيري أجايي.
وانضم أجايي إلى نادي سموحة في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف فريق نصر بنغازي الليبي.

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