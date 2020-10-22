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جدول مباريات الدوري السعودي والمباريات الناقلة

هلال-1
جدول مباريات الدوري السعودي والمباريات الناقلة
 
الخميس، 22-10-2020 01:03 م المصريون
تنتظر الجماهير بشغف ان تتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي، واليوم  سيكون هناك ثلاثة مواجهات في افتتاح الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2020-2021.
الأهلي ضد الوحدة
يقام اللقاء ضمن جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة 20:55 بتوقيت الامارات، 19:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية اتش دي 2.
النصر ضد التعاون
يحل النصر السعودي ضيفًا على التعاون في لقاء هام للعالمي الذي خسر في الجولة الأولى على يد الفتح، بينما تعادل التعاون مع الفيصلي.
يقام اللقاء في تمام الساعة 19:05 بتوقيت الامارات، 18:05 بتوقيت السعودية، 17:05 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية اتش دي 1.
الهلال  ضد ابها
يقام اللقاء في تمام الساعة 16:40 بتوقيت الامارات، 15:40 بتوقيت السعودية، 14:40 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية اتش دي 1.
 

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