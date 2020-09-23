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الهلال السعودي خارج أبطال آسيا

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الهلال السعودي خارج أبطال آسيا
الأربعاء، 23-09-2020 09:56 م الطيب حسين
اعتبر الاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، نتائج الهلال السعودي الذي ضرب فيروس كورونا معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري أبطال آسيا، بعد إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا.

وقال الاتحاد الذي رفض طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان: "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتابع:"وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة "كوفيد-19"، وبالتالي تم اعتباره منسحبا من البطولة".

بدوره، كتب الهلال عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرر مراقب مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها"، معتبرا أن "الاختبارات الطبية أوضحت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحيا وبدنيا لخوض المباراة"، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا.
 

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