تنفيذ وصية «بيليه» بدفنه في الطابق التاسع.. لماذا؟





أفادت مصادر إعلامية برازيلية بأن أسطورة كرة القدم بيليه سيدفن في الطابق التاسع من مبنى مقبرة نيكروبول التذكارية التي تطل على ملعب سانتوس، بناء على وصيته.

وتنفيذا لوصية بيليه سيتم دفنه في ضريح خاص في الطابق التاسع كشرف خاص لوالده الراحل دوندينيو الذي ارتدى القميص رقم 9 كمهاجم.

وتتكون المقبرة العمودية من 32 طابقا وتطل على ملعب فيلا بيلميرو، موطن نادي سانتوس السابق. وتعتبر المقبرة العمودية أيضاً معلماً سياحياً شهيراً، ومصنفة في كتاب «غينيس» كأطول مقبرة رأسية في العالم.

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين بساوباولو في البرازيل، وفاة نجم منتخب "السامبا" السابق، في 29 ديسمبر 2022 عن عمر ناهز 82 عاما بعد معركة مع مرض السرطان. ويعتبر بيليه اللاعب الوحيد الحائز على لقب بطل كأس العالم 3 مرات مع البرازيل، وأحد أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور.

وأقامت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على رحيل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير بلقب "بيليه" الذي توفي عن عمر 82 عاما، والذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وغادر نعش بيليه، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، تحت حراسة مشددة من الشرطة إلى ملعب "أوربانو كالديرا" المشهور باسم "فيلا بيلميرو" بمدينة سانتوس، والذي لعب فيه أغلب سنواته، حيث سيتاح للجماهير توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وأظهر مقطع فيديو، أنصار أسطورة كرة القدم الراحل بيليه وهم يشعلون الألعاب النارية في ساوباولو بينما تنقل سيارة جثمانه إلى نادي سانتوس.

وسيظل جثمان بيليه في ملعب نادي سانتوس حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ثم ينطلق الموكب في شوارع سانتوس، مرورا بمنزل والدة بيليه، سيليستي أرانتيس، البالغة من العمر 100 عام، رغم عدم علمها بوفاة ابنها، بحسب ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، شقيقة بيليه.

ويعرف البرازيليون جيدا والدة بيليه حيث نشر قبل أسابيع قليلة من وفاته منشورا على "إنستغرام" بمناسبة عيد ميلادها الـ100.

ونشر بيليه حينها 3 صور تجمعه بوالدته، وعلق عليها "اليوم نحتفل بعيد ميلاد دونا سيليستي الـ100، منذ سنواتي الأولى علمتني قيم الحب والسلام، لدي مئات الأسباب التي تجعلني ممتنا بكوني ابنها".

وأضاف: "أشارك معكم هذه الصور المليئة بالمشاعر بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، شكرا على كل تلك الأيام التي قضيتها إلى جانب والدتي".

وكانت والدته إلى جانبه في المستشفى في الـ21 من الشهر الماضي، من أجل مرافقته في آخر أيامه.

يذكر أن بيليه توّج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 3 مرات في (1958 و1962 و1970)، وله مقولة شهيرة: "لقد ولدت لألعب كرة القدم، تماما مثلما ولد بيتهوفن لكتابة الموسيقى وولد مايكل أنجلو ليرسم".