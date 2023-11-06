تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

الإثنين، 06-11-2023
01:30 م
تدور الكثير من النقاشات والتكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح
والفريق الذي سينتقل إليه بعد فترة ناجحة في نادي ليفربول
الإنجليزي.
وحسب التقارير الإعلامية البريطانية، يبدو أن صلاح قد وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي بعد التوصل إلى اتفاق شامل بشأن رحيله من ليفربول
.
وبحسب تقارير ومصادر متعددة، تم الكشف عن بعض التفاصيل المثيرة حول الصفقة المحتملة لانتقال محمد صلاح
إلى الدوري السعودي. وتشمل هذه التفاصيل:
الفريق المستهدف: حتى الآن، لم يتم تحديد النادي الذي سيحصل على خدمات محمد صلاح
في الدوري السعودي. هذا يترك الأمور مفتوحة للتكهنات والتوقعات.
قيمة الصفقة: وفقًا لتقارير موثوقة، يُعتقد أن قيمة الصفقة قد تصل إلى مبلغ ضخم يقدر بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني. إن كانت هذه الأرقام دقيقة، فإنها تمثل صفقة مهمة جدًا في عالم كرة القدم.
موعد الانتقال: يُفترض أن الانتقال قد يحدث في يناير المقبل، وإذا لم يتم ذلك، فسيتم تنفيذ الصفقة خلال فترة الصيف القادمة.