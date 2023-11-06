الإثنين 06 نوفمبر 2023
توقيت مصر 18:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار الآن رسميًا وفي السوق السوداء

جعله يشاهد صور شقيقته العارية على هاتفه لمنع فسخ خطبتهما والنهاية صادمة!

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو زهرة بعد اعتزاله

بعد الضجة.. أول تعليق من رجل أعمال سعودي على تطليق بلقيس فتحي بعد رفعها دعوى خلع

بعد فيديو بيومي فؤاد في السعودية.. مخرجة شهيرة: "لا يشرفني أكون زميلة لك"

تصرف صادم من طليق كيم كاردشيان داخل فندق بالرياض (فيديو)

شاهد.. مطربة أمريكية تقرأ القرآن بطريقة مذهلة

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

شاهد.. عمرو أديب: مش عاوز تروح السعودية "جود فور يو " ماتروحش

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

IMG-20231106-WA0026
صلاح
الإثنين، 06-11-2023 01:30 م


تدور الكثير من النقاشات والتكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح والفريق الذي سينتقل إليه بعد فترة ناجحة في نادي ليفربول الإنجليزي. 
وحسب التقارير الإعلامية البريطانية، يبدو أن صلاح قد وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي بعد التوصل إلى اتفاق شامل بشأن رحيله من ليفربول
وبحسب تقارير ومصادر متعددة، تم الكشف عن بعض التفاصيل المثيرة حول الصفقة المحتملة لانتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي. وتشمل هذه التفاصيل:
الفريق المستهدف: حتى الآن، لم يتم تحديد النادي الذي سيحصل على خدمات محمد صلاح في الدوري السعودي. هذا يترك الأمور مفتوحة للتكهنات والتوقعات.
قيمة الصفقة: وفقًا لتقارير موثوقة، يُعتقد أن قيمة الصفقة قد تصل إلى مبلغ ضخم يقدر بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني. إن كانت هذه الأرقام دقيقة، فإنها تمثل صفقة مهمة جدًا في عالم كرة القدم.
موعد الانتقال: يُفترض أن الانتقال قد يحدث في يناير المقبل، وإذا لم يتم ذلك، فسيتم تنفيذ الصفقة خلال فترة الصيف القادمة.

إقرأ ايضا

20230827161147385

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

IMG-20231106-WA0022

رسميًا.. تغيير اسم نادي الزمالك وهذا اسمه الجديد

IMG-20231106-WA0019

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد إيقافه وإحالته للتحقيق

أخبار متعلقة

IMG-20231031-WA0017

لهذا السبب.. صلاح يحقق أسوأ ترتيب منذ انضمامه إلى ليفربول في قائمة الكرة الذهبية

248159

لفتة جديدة من محمد صلاح دعمًا لفلسطين خلال مباراة إيفرتون

IMG-20231018-WA0027

شاهد رد فعل صلاح عندما هتفت بعض الجماهير ضده في مباراة الجزائر

IMG-20231016-WA0020

تعرف على قيمة المبلغ الذي تبرع به محمد صلاح لفلسطين