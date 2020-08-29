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ساسى
 
السبت، 29-08-2020 02:51 م محمد عبد الحارس
نشر الإعلامي ونجم الزمالك السابق هيثم فاروق صورة تجمعه بنجم الفارس الأبيض الحالي، التونسي فرجاني ساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق هيثم فاروق على الصورة قائلا : ""فرجاني ساسي حبيب الزملكاوية، الزملكاوية يحبوك برشا يعيشك خوي".
الصورة التي نشرها هيثم فاروق محلل قنوات بي إن سبورتس، رد عليها فرجاني ساسي قائلا: "كابتن مصر، حتى أنا بحبهم برشا".
وتأتي هذه الكلمات وسط حالة من الجدل بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن فرجاني ساسي سيرحل عن الزمالك سواء إلى بيراميدز اف سي أو الأهلي أو الدوري السعودي.
 

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