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تفاصيل اعتداء لاعب شهير وزوجته على طالب أمام مول بالتجمع الأول

الثلاثاء، 01-10-2024 12:25 م


حرر طالب محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير وزوجته؛ اتهمهما بالاعتداء عليه بالسب والضرب، خلال مشاجرة بينهما في التجمع الأول.

تلقى العميد وائل عبد المنعم مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا، من طالب يتهم اللاعب "أ. ف." وزوجته بالتعدى عليه بالضرب والسبّ خلال مشاجرة بينهما.

وقال الطالب في بلاغه، إنه أثناء قيامه بركن سيارته بجوار سيارة اللاعب، فتحت زوجة اللاعب باب سيارتها بالقوة مما أدى إلى اصطدامه بسيارته.

حاول الطالب تنبيه اللاعب بـ "كلاكس"، دون جدوى، ونزل الأخير، من سيارته وتشاجر معه واعتدى عليه بالضرب والسب، محدثًا إصابات بيده.

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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