الأربعاء 31 مايو 2023
توقيت مصر 17:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو أثناء الذبح فضحه.. ضبط جزار يبيع لحوم الأحصنة مفرومة بـ 150 جنيهًا

بلا رحمة.. هناء تتخلص من طفلها وتقطعه بالفأس خوفًا من مفارقتها!

فيديو صادم.. كويتي يطعن شقيقه في حفل الزفاف أمام الجميع

من جديد.. حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

بعد زيادة الطلب.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

تغريدة محذوفة لأمير سعودي عن لاعب شهير تثير الجدل.. ويرد

عودة العلاقات.. قمة بين الرئيس السيسي وأردوغان

أمام الكعبة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة صادمة

ماذا يحدث لجسد المتوفي بعد ساعات من دفنه؟

فيديو.. سوزان نجم الدين تثير الغضب بفستانها الفاضح في نعي فنان شهير

تغريدة محذوفة لأمير سعودي عن لاعب شهير تثير الجدل.. ويرد

ukoWmeGe_400x400
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
الأربعاء، 31-05-2023 09:28 ص

 

أثارت تغريدة للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على وسم "رسميا بنزيما اتحادي" الكثير من الجدل، قبل أن يقرر حذفها بعد تفاعل كبير.

 

وعلق الأمير السعودي في تغريدة ردا على سبب حذفه التغريدة على الوسم المذكور، قائلا: "دخلت على الهاشتاق الله يسلمك ووضعت غرد بالخطأ لذلك حذفتها".

 

وكان أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أثار تكهنات حول ارتباط كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بفريق "النمور".

 

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة، دون تأكيد رسمي من أي طرف.

 

وفي حوار مع برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "MBC"، قال المراسل: "يقولون بنزيما عندكم"، ليرد عليه أحمد كعكي: "نقول إن شاء الله".

 

ويرتبط بنزيما البالغ 35 عاما بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

 

ومن المتوقع أن يصدر المهاجم الفرنسي إعلانا رسميا بشأن مستقبله بحلول يوم الأحد المقبل بعد خوض ريال مدريد مباراته الأخيرة هذا الموسم.

إقرأ ايضا

large

من جديد.. حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

163-144545-emam-ashour-zamalek-mortada-mansour_700x400

رسميًا.. الأهلي يكشف موقفه من ضم إمام عاشور

large

ميدو يُغضب السعوديين: كنا نرسل لكم من يعلمكم لعب الكرة