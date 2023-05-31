تغريدة محذوفة لأمير سعودي عن لاعب شهير تثير الجدل.. ويرد





أثارت تغريدة للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على وسم "رسميا بنزيما اتحادي" الكثير من الجدل، قبل أن يقرر حذفها بعد تفاعل كبير.

وعلق الأمير السعودي في تغريدة ردا على سبب حذفه التغريدة على الوسم المذكور، قائلا: "دخلت على الهاشتاق الله يسلمك ووضعت غرد بالخطأ لذلك حذفتها".

وكان أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أثار تكهنات حول ارتباط كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بفريق "النمور".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة، دون تأكيد رسمي من أي طرف.

وفي حوار مع برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "MBC"، قال المراسل: "يقولون بنزيما عندكم"، ليرد عليه أحمد كعكي: "نقول إن شاء الله".

ويرتبط بنزيما البالغ 35 عاما بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

ومن المتوقع أن يصدر المهاجم الفرنسي إعلانا رسميا بشأن مستقبله بحلول يوم الأحد المقبل بعد خوض ريال مدريد مباراته الأخيرة هذا الموسم.



