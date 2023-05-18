تعليق مفاجئ من غوارديولا بعد سحق ريال مدريد 4-0

علق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على فوز فريقه الكاسح ضد ريال مدريد، الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وخسر الملكي برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي، ليودع دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الخسارة بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: الآن سننام ونحن مرتاحين، ثم بعد ذلك نستعد لمباراة حسم لقب الدوري الإنجليزي، يجب ألا ننسى أننا يجب أن ننتصر في هذه المباراة للفوز باللقب الثالث في البريميرليغ".

وتابع: "الفوز في مباراة اليوم يدل على قوة مانشستر سيتي، لكن هناك تفصيلة لا يمكن أن تصدق خاصة بهذا الفريق، إنهم متواضعون للغاية ويأخذون كل منافسة على محمل الجد".

وأضاف المدرب: "بالطبع أنا سعيد للغاية، كل من في مانشستر سعيد بما حدث، لكن لا أظن أن هذه المباراة هي الأفضل لي مع السيتي، عشت مباريات رائعة كثيرة، لكن الفارق فقط أن خصمنا كان ريال مدريد وأنها كانت بوابتنا لنهائي الأبطال".

واستطرد غوارديولا: "لعبنا اليوم بآلام الماضي، خضنا اللقاء بطعم مرير لخسارة الموسم الماضي، لذلك انفجر الفريق ولم يدخر أي لاعب جهده في الميدان".

واستمر عن الفوز بالثلاثية: "نحن قريبون من تحقيق هذا الإنجاز، لكن دعنا نفكر أولا في النهائيين ضد جارنا (مانشستر يونايتد) في نهائي الكأس، وفريق إيطالي (إنتر ميلان) في نهائي دوري الأبطال".

وأنهى مدرب السيتي قائلا: "يمكن للاعبين التفكير في هذا الوضع وتصوره، لديهم شعور جيد نحو هذا الأمر، نحن على بعد ثلاث مباريات من تحقيق الثلاثية".

وسيواجه مانشستر سيتي، تشيلسي في مباراة حاسمة ضمن لقاءات الجولة الـ37 للفوز بلقب البريميرليغ يوم الأحد القادم على ملعب الاتحاد.