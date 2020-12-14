الإثنين 14 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سارة الغامدي عن حلا الترك: «وقحة..أتمنى ما نشوف وجهها في السعودية»

إعلامية شهيرة تخسر طفليها في الشهر السادس بسبب استهتار الطبيب (صور)

أول قرار لـ بيتسو موسيماني بعد الفوز على المقاصة

مصر تفوز علي رومانيا في بطولة الحضارات

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

زيادة ضريبة القيمة المضافة علي السلع الغذائية.. الحكومة توضح

أحمد حسن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا

الكرملين يعلن عن دوره في الهجمات الإلكترونية علي الخزانة الأمريكية

أول تعليق من حمدوك و البرهان علي القرار الأمريكي

هاني الناظر يهاجم رانيا يوسف ويحذر الفتيات من وصفة خطيرة

ADS
 

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

Capture
ارشيف
 
الإثنين، 14-12-2020 02:11 م أمير سعد
أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وأخرى متوازنة إلى حد ما.
وأوقعت القرعة، فريق بايرن ميونخ صاحب اللقب في مواجهة سهلة مع لاتسيو، ريال مدريد في مواجهة متوازنة أمام أتالانتا.
وجاءت قرعة دور الـ16 من البطولة القارية كالتالي:
بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي
لاتسيو × بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد × تشيلسي
لايبزيج × ليفربول
بورتو × يوفنتوس
برشلونة × باريس سان جيرمان
إشبيلية × دورتموند
أتالانتا × ريال مدريد
ومن المقرر، أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ16 على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير2021

بينما تقام جولة الإياب أيام 9، 10، 16 و17 مارس 2021.

 

إقرأ ايضا

موسيماني-4

أول قرار لـ بيتسو موسيماني بعد الفوز على المقاصة

20180923155838687

أحمد حسن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا

موسيماني

سمير كمونة: هذا اللاعب أفضل من مروان محسن .. وموسيماني سيعتمد عليه