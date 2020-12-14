تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

الإثنين، 14-12-2020
02:11 م
أمير سعد
أسفرت قرعة
دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا،
التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وأخرى متوازنة
إلى حد ما.
وأوقعت القرعة
، فريق بايرن ميونخ صاحب اللقب
في مواجهة سهلة مع لاتسيو، ريال مدريد في مواجهة متوازنة أمام أتالانتا.
وجاءت قرعة
دور الـ16 من البطولة القارية
كالتالي:
بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي
لاتسيو × بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد × تشيلسي
لايبزيج × ليفربول
بورتو × يوفنتوس
برشلونة × باريس سان جيرمان
إشبيلية × دورتموند
أتالانتا × ريال مدريد
ومن المقرر، أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ16
على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير2021
بينما تقام جولة الإياب أيام 9، 10، 16
و17 مارس 2021.