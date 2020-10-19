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تطور هام بشأن لقاح كورونا في مصر

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تطور هام بشأن لقاح كورونا في مصر
 
الإثنين، 19-10-2020 07:30 م الطيب حسين
شهد ملف حصول مصر على لقاح لفيروس كورونا المستجد، تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية.

جاء هذا عندما توجهت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى مقر مركز التجارب السريرية للقاح كورونا بفاكسيرا للحصول علي الجرعة الثانية من اللقاح.

ويأتي ذلك بعد مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى للقاح.

ودخلت مصر ضمن الدول التى تجرى لقاح كورونا فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتأكد من أمانه وفاعليته.

كما أنه من المقرر خضوع 6000 متطوع للتجارب الإكلينيكية.


 

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