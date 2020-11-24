الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توقيت مصر 23:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تحذر الجميع من طقس الغد

حقيقة إنشاء كابل إنترنت عالمي عبر السعودية وإسرائيل بديلا عن مصر

على رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر.. التحفظ على أموال 285 إخوانيًا

حملة تضامن مع محمد رمضان وعرض ببطولة مسلسل إسرائيلي

تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

شاهد.. دعاء الرئيس للحماية من فيروس كورونا

إثيوبيا تشتعل.. مقتل 600 مدني بطريقة شنيعة

خطاب سعودي عاجل بعد استهداف أرامكو

روسيا تشيد بولي العهد السعودي

« الصحة العالمية» نزف البشرى: نهاية كورونا قربت

ADS
 

تشكيل برشلونة أمام ديناموكييف اليوم

برشلونة
برشلونة
 
الثلاثاء، 24-11-2020 09:31 م أحمد سالم
يشهد اليوم مواجهات ساخنة فى الجولة الرابعة لمنافسات دورى أبطال أوروبا يأتى على رأسها مباراة دينامو كييف ضد برشلونة ويوفنتوس ضد فرينكفاروزى وبروسيا دورتموند ضد كلوب بروج.

ويحل برشلونة الإسبانى ضيفًا على نظيره ديناموكييف الأوكرانى، بملعب أولمبيسكى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب كامب نو فى بداية نوفمبر الجارى، قد انتهت بفوز البارسا بصعوبة بهدفين لهدف.

وأعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دينامو كييف الأوكراني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشهد تشكيل برشلونة غياب قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لم يسافر مع بعثة الفريق لأوكرانيا وذلك للراحة.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن


خط الدفاع: سيرجينو ديست، كليمونت لينجليت، مينجويز، فيربو جونيور

خط الوسط: فيليبي كوتينيو، ألينيا، ميراليم بيانيتش


خط الهجوم: بيدري، مارتن بريثوايت، ترينكاو


ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وانتصاره اليوم يعني تأهله لدور الـ 16، فيما يحتل دينامو كييف المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.
 

إقرأ ايضا

مبرشلونة و ديناموكييف

بث مباشر.. مباراة برشلونة وديناموكييف في دوري الأبطال

«كلوب»: لهذا السبب لم أدفع أساسيًا بـ «صلاح» ضد إيفرتون

مدرب ليفربول يزف بشرى سارة بشأن صلاح

100-024939-corona-virus-infects-mohamed-salah-friend_700x400

رد قوي من "صلاح" يعد اتهامه بهذا الأمر

أخبار متعلقة

امطار

أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تحذر الجميع من طقس الغد

مبرشلونة و ديناموكييف

بث مباشر.. مباراة برشلونة وديناموكييف في دوري الأبطال

النني

أرسنال يبعث رسالة دعم لمحمد النني في الحجر الصحي

كورونا الإمارات

لاعبان خالطوا حسن كوكا بعد إصابته بكورونا

مصر وتوجو

بث مباشر.. مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

محمد صلاح

تفاصيل مكالمة عمرو الجنايني مع محمد صلاح بعد إصابته