الإثنين 09 أغسطس 2021
توقيت مصر 17:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو يهاجم «الزمالك» : تفاهات ولازم يتحاسبوا ويعتذروا

ميرفت أمين تفقد الوعي أثناء وقوفها على غسل وتكفين دلال عبدالعزيز

قرار رسمي بمنع الفنانة بلقيس من الغناء في مصر

تحرك مفاجئ من برشلونة لمنع انضمام «ميسي» لـ باريس جان جيرمان

هبوط حاد بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

شاهد.. ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها بعد ساعات من دفن دلال عبدالعزيز

مايوه مثير وبطن منتفخ.. ميريام فارس تثير الجدل باستعراض حملها شبه عارية

شوبير يفجر مفاجأة: «ميسي» في الأهلي قريبًا بطلب من موسيماني

بالفيديو.. سر السبحة الحمراء في يد دلال عبدالعزيز دائمًا

فيديو مخل لشابين وفتاة داخل حديقة يتصدر الترند في السعودية

ADS
 

تحرك مفاجئ من برشلونة لمنع انضمام «ميسي» لـ باريس جان جيرمان

1-1455893
ميسي
Native
الإثنين، 09-08-2021 01:20 م

أعد عدد من أعضاء برشلونة الإسباني شكوى أمام المفوضية الأوروبية، إضافة لطلب الإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا، لمنع نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي.
ونشر محامي الأعضاء، خوان برانكو، رسالة عبر “تويتر”، أوضح فيها أن المدعين رفعوا الدعوى لأسباب مالية.
وقال المحامي بمحكمة الاستئناف في باريس: “نسب باريس سان جيرمان، من حيث اللعب المالي النظيف، أسوأ من نسب برشلونة.. في موسم 2019-2020 بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي 99%، في حين بلغت نسبة برشلونة 54%”.
وأضاف أنه “من غير المعقول أن يؤدي اللعب المالي النظيف إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية”.
وأكد الأعضاء على سعيهم في مطالبة السلطات المختصة، بالتدخل فورا لمنع هذه العملية الضارة بمصالحهم.
وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” في وقت سابق أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض عقدا على قائد برشلونة السابق مدته موسمين، براتب سنوي قدره 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.
 

إقرأ ايضا

2021_3_9_12_36_52_965

ميدو يهاجم «الزمالك» : تفاهات ولازم يتحاسبوا ويعتذروا

img.kooora

شوبير يفجر مفاجأة: «ميسي» في الأهلي قريبًا بطلب من موسيماني

فريال عبد العزيز

السيسي يقدم هدية غالية للبطلة فريال أشرف و أسرتها وأمها تبكي

أخبار متعلقة

img.kooora

شوبير يفجر مفاجأة: «ميسي» في الأهلي قريبًا بطلب من موسيماني

19_2020-637447541160625170-62

مفاجأة.. برشلونة يعلن رحيل ميسي رسميًا ويكشف السبب

image

استبعاد صلاح من الترشح لجائزة الكرة الذهبية.. تعرف على الـ5 مرشحين