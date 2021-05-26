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بعد وصول عرض احتراف من جالاطا سراي .. الخطيب يجتمع بـ قفشة ويبلغه رسالة نارية

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6
بعد وصول عرض احتراف من جالاطا سراي .. الخطيب يجتمع بـ قفشة ويبلغه رسالة نارية
Native
الأربعاء، 26-05-2021 06:27 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر إعلامية عن اجتماع عاصف جمع بين محمود الخطيب - رئيس الأهلي و - ومحمد مجدي قفشة لاعب الأحمر للحديث عن عروض الاحتراف التي وردت للأخير.

وعقد الخطيب جلسة في مقر الفريق بالدوحة استعدادا لمباراة نهضة بركان حيث قال الخطيب لقفشة أنت عارف إن عندك عروض احتراف من الخارج صح؟ .. ليرد قفشة: عارف يا كابتن.

وتفاجأ قفشة بالخطيب يقول له: طب انسى إنك تمشي من النادي الأهلي .. أنت هتفضل معانا وهيتم تجديد عقدك 3 سنين كمان.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن رغبة جالاطا سراي وبيشتكاش التركيين في التعاقد مع قفشة.
 

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