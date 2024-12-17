بعد غيابه عن الظهور.. إبراهيم فايق يطلب الدعاء لـ مدحت شلبي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، تفاصيل الوعكة صحية التي يمر بها حاليًا، وذلك بعدما طالب الإعلامي إبراهيم فايق بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب مدحت شلبي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بعتذر عن الغياب الاسبوع الحالى عن الظهور الاعلامى بسبب إصابتى بإلتهاب فى الاحبال الصوتية و بإذن الله سوف اعود من جديد الاسبوع المقبل عبر البرنامج وذلك بعد اكتمال الشفاء بإذن الله تعالى.

كان الإعلامي إبراهيم فايق كشف عن تعرض زميله مدحت شلبي، اوعكة صحية مفاجئة، غيبته عن تقديم برنامجه خلال الأيام الماضية.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه على فيسبوك: «ألف سلامة عليك يا كابتن مدحت.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع تنور مكانك تاني يا راجل يا أبوقلب أبيض».

وكان شلبي كشف في وقت سابق تفاصيل مرضه، الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتسبب في نقصان وزنه.