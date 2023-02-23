الخميس 23 فبراير 2023
توقيت مصر 21:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تصديق المفتي.. نجاة كريمة يوسف من الإعدام في اللحظات الأخيرة

بطلها كهربا.. خناقة بين نجمي الأهلي خلال التدريبات

أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك: أمير مرتضى دمّر الفريق

شوبير يرد على الساخرين من "الشناوي": كده عيب

مات فقيرًا حزينًا على تجاهله.. وفاة الفنان عاطف سعيد

انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

بعد طلاقها عقب فترة قصيرة من الزواج.. نسرين طافش تخرج عن صمتها لأول مرة

طالب ثانوي يطعن معلمته داخل الفصل حتى الموت

عامل بمحل كشري ينتحل صفة طبيب ويفتح مركز طبي

قرار رسمي بمنح الجنسية لـ 11 سوريًا وعراقي

ADS
 

بعد تصديق المفتي.. نجاة كريمة يوسف من الإعدام في اللحظات الأخيرة

Capture
كريمة يوسف
Native
Teads
الخميس، 23-02-2023 02:00 م

 

 

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " سيدة مصرية من الدقهلية تنجو من حبل المشنقة بعدما ارتدت ملابس الإعدام الحمراء واتهامها بقتل زوجها".

 

وجاء فى التقرير أنه فى واقعة غريبة و نادرة نجت فتاة من حبل الإعدام شنقًا، رغم صدور حكم بذلك وقام المفتى بالتصديق على الحكم.

 

وأوضح التقرير أن المتهم فى القضية تدعى كريمة يوسف ذات الـ 35 عامًا، وأنه تم القبض عليها قبل 6 سنوات فى الدقهلية, وبعد تطابق أقوال شهود القضية مع التحريات و تقرير الطب الشرعي فقضت محكمة الجنايات بإعدامها.

 

وكشفت كريمة يوسف، فى فيديو على العربية " كنت منتظرة رحمة ربنا .. انا كان عندي يقين فى ربنا أن عمري ما هتظلم، وربنا ظهر الحقيقة".

 

وجاء فى التقرير أن الزوجة المتهمة ارتدت ملابس الإعدام الحمراء، وانتظرت تنفيذ الحكم، ولكن بعد قيام المحامي بالطعن، وقدم أدلة تبرئ موكلته، وأثبن أنها لم تضع السم لـ زوجها.

 

إقرأ ايضا

207

بطلها كهربا.. خناقة بين نجمي الأهلي خلال التدريبات

مرتضى-منصور-و-احمد-سليمان-رئيس-نادى-الزمالك-2017

أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك: أمير مرتضى دمّر الفريق

1498869_0

شوبير يرد على الساخرين من "الشناوي": كده عيب