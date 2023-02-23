بعد تصديق المفتي.. نجاة كريمة يوسف من الإعدام في اللحظات الأخيرة





عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " سيدة مصرية من الدقهلية تنجو من حبل المشنقة بعدما ارتدت ملابس الإعدام الحمراء واتهامها بقتل زوجها".

وجاء فى التقرير أنه فى واقعة غريبة و نادرة نجت فتاة من حبل الإعدام شنقًا، رغم صدور حكم بذلك وقام المفتى بالتصديق على الحكم.

وأوضح التقرير أن المتهم فى القضية تدعى كريمة يوسف ذات الـ 35 عامًا، وأنه تم القبض عليها قبل 6 سنوات فى الدقهلية, وبعد تطابق أقوال شهود القضية مع التحريات و تقرير الطب الشرعي فقضت محكمة الجنايات بإعدامها.

وكشفت كريمة يوسف، فى فيديو على العربية " كنت منتظرة رحمة ربنا .. انا كان عندي يقين فى ربنا أن عمري ما هتظلم، وربنا ظهر الحقيقة".

وجاء فى التقرير أن الزوجة المتهمة ارتدت ملابس الإعدام الحمراء، وانتظرت تنفيذ الحكم، ولكن بعد قيام المحامي بالطعن، وقدم أدلة تبرئ موكلته، وأثبن أنها لم تضع السم لـ زوجها.

