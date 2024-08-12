بعد انتهاء الأولمبياد.. تعرف على ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات





حقق الرياضيون العرب 17 ميدالية بينها سبع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات في الألعاب الأولمبية التي اختتمت منافساتها الأحد في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوج رياضيون من سبع دول بالميداليات الـ17 وهي: البحرين، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، الأردن وقطر.

وفي ما يلي جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد "باريس 2024":

البحرين: الأولى عربيا و33 في الترتيب العام- ذهبيتان وفضية وبرونزية.

الجزائر: الثانية عربيا و39 عالميا - ذهبيتان وبرونزية.

مصر: الثالثة عربيا و52 عالميا - ذهبية وفضية وبرونزية.

تونس: الثالثة عربيا و52 عالميا - ذهبية وفضية وبرونزية.

المغرب: الخامس عربيا و60 عالميا - ذهبية وبرونزية.

الأردن: السادس عربيا و74 عالميا - فضية.

قطر: السابعة عربيا و84 عالميا - برونزية.