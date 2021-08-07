بعد الفوز بالميدالية الذهبية.. صدمة حزينة لـ فريال أشرف

السبت، 07-08-2021
06:13 م
في نزالين حبسا الأنفاس، تمكنت البطلة المصرية فريال عبد
العزيز او فريال أشرف
من تخطي عقبة البطلة الكازاخية في الدور نصف النهائي، بثقة واقتدار
في أصعب مواجهة لفريال في تاريخها، لتبلغ الدور النهائي بثبات انفعالي وحماس متقد حتى
اللحظات الاخيرة.
فريال بكت من الفرحة لضمان ميدالية فضية على الأقل، لكنها
أجلت الفرحة الكاملة حتى تفوقت على نظيرتها بطلة أذريبجان في نزال كانت فيه هي الأقوى
والأكثر سيطرة، وحازت على نقطتين لم تستطع منافستها تعويضهما حتى اللحظات الأخيرة التي
تم خلالها إعلان فريال بطلة متوجة بالذهب.
لم تتمالك فريال عبد العزيز نفسها، وعبرت باكية امام الكاميرات
في لقاء تلفزيوني عن فرحتها بالتتويج، واهداء مصر ميدالية أوليمبية سادسة في طوكيو.
فريال أهدت الإنجاز إلى والدتها ووجهت لها الشكر على وقوفها
إلى جانبها وتحفيزها قائلة: دة إنجازك إنتي يا امي.
وقالت إن ما تحقق لم يكن مجهود وتعب سنة واحدة أو اثنتين،
بل هو جهد وكفاح 4 سنوات متواصلة من أجل الوصول إلى الذهب.
فريال تمكنت من تدوين اسمها في التاريخ كأول مصرية، تحصد
ميدالية ذهبية
في تاريخ الأوليمبياد، وحفرت اسمها على صخر البطولة برقم قياسي عربي
وإفريقي لم يتحقق من قبل في منافسات الكاراتيه
.
ذهبية فريال أُضيفت إلى 7 ذهبيات حصلت مصر عليها على مدار
تاريخها في الأوليمبياد، سُجلت بأسماء السيد نصير، وغبراهيم عبدالله، وأنور مصباح،
وخضر التوني، ومحمود فياض، وابراهيم شمس، وكرم جابر.
فريال ستغيب عن اوليمبياد باريس 2024
لعبة الكاراتيه
دخلت اوليمبياد طوكيو للمرة الاولى في تاريخها،
مع 3 العاب أخرى هي لعبة التسلق الرياضي وركوب الأمواج والتزلج.
ومن المتعارف عليه أن اللجنة المنظمة للأولمبياد تعمد في
كل دورة لإضافة مجموعة من الرياضات، وفي الدورة المقبلة اختارت اللجنة رياضات التسلق
والتزلج وركوب الأمواج، واستبعاد الكاراتيه
.
الامر المحزن لمصر، أن فريال وزملائها سيغيبون عن المونديال
القادم برغم الأداء الممتاز لأبطال مصر في الكاراتيه
.
ويحاول رئيس الاتحاد العالمي للكاراتيه
تقديم التماسات إلى
اللجنة الاوليمبية لإضافة اللعبة في منافسات باريس 2024 على امل إعادة اللعبة إلى منصات
المجد.