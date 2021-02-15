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بطل إيران يصل إسرائيل للمشاركة في بطولة "تل أبيب"

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بطل إيران
 
الإثنين، 15-02-2021 11:45 ص محمود متولي
قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن بطل العالم السابق في الجودو الإيراني سعيد مولائي، وصل إسرائيل، للمشاركة في بطولة تل أبيب غراند سلام، حاملا جنسية منغولية بعد فراره من إيران عام 2019.
وكان في استقباله رئيس الاتحاد الإسرائيلي موشيه بونتبي الذي اصطحبه في سيارته الخاصة إلى مقر سكن الوفود المشاركة في البطولة.
وسيخضع مولائي لحراسة أمنية مشددة في الفندق الذي يقيم فيه 450 رياضيا يمثلون 65 دولة في البطولة الكبرى التي ستبدأ يوم الخميس ولمدة أسبوع.
وهرب مولائي من إيران بسبب إجباره على الخسارة في نصف نهائي بطولة العالم للجودو في اليابان عام 2019، من قبل مسئولين إيرانيين، حتى لا يتأهل لمواجهة خصمه الإسرائيلي ساغي موكي . على إثرها علق الاتحاد الدولي للجودو نظيره الإيراني مؤقتا كعقوبة على ما حدث.
ومن المحتمل أن يواجه مولائي الإيراني نظيره الإسرائيلي في البطولة حيث قال موكي للإذاعة الإسرائيلية إنه سيكون سعيدا بمناسبة مولائي الذي بات صديقا شخصيا له.
 

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