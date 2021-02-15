الإثنين، 15-02-2021
11:45 ص
محمود متولي
قال موقع "تايمز أوف إسرائيل
" إن بطل العالم السابق
في الجودو
الإيران
ي سعيد مولائي، وصل إسرائيل
، للمشاركة في بطولة تل أبيب غراند سلام،
حاملا جنسية منغولية بعد فراره من إيران
عام 2019.
وكان في استقباله رئيس الاتحاد الإسرائيل
ي موشيه بونتبي الذي
اصطحبه في سيارته الخاصة إلى مقر سكن الوفود المشاركة في البطولة.
وسيخضع مولائي لحراسة أمنية مشددة في الفندق الذي يقيم فيه
450 رياضيا يمثلون 65 دولة في البطولة الكبرى التي ستبدأ يوم الخميس ولمدة أسبوع.
وهرب مولائي من إيران
بسبب إجباره على الخسارة في نصف نهائي
بطولة العالم للجودو
في اليابان عام 2019، من قبل مسئولين إيران
يين، حتى لا يتأهل لمواجهة
خصمه الإسرائيل
ي ساغي موكي . على إثرها علق الاتحاد الدولي للجودو
نظيره الإيران
ي مؤقتا
كعقوبة على ما حدث.
ومن المحتمل أن يواجه مولائي الإيران
ي نظيره الإسرائيل
ي في
البطولة حيث قال موكي للإذاعة الإسرائيل
ية إنه سيكون سعيدا بمناسبة مولائي الذي بات
صديقا شخصيا له.