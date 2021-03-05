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بشرى سارة لجماهير الزمالك تقلب جميع التوقعات

الزمالك
بشرى سارة لجماهير الزمالك تقلب جميع التوقعات
 
الجمعة، 05-03-2021 07:03 م
حملت الساعات القليلة الماضية، بشرى سارة لجماهير الزمالك تقلب جميع التوقعات بشأن حظوظ الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

جاء هذا بعدما أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعليق النشاط الكروي المحلي.

واتخذ اتحاد الكرة السنغالي القرار بسبب وجود مظاهرات سياسية داخل البلاد، مع حلول فريق تونجيث السنغالي في مجموعة الزمالك بدوري الأبطال.

وأكد الاتحاد السنغالي إيقاف المسابقات المحلية بسبب أعمال الشغب والمظاهرات.

ورغم هذا حسم مصير مباراة تونجيت وضيفه مولودية الجزائر بالجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنها ستقام في موعدها يوم 16 مارس الجاري في السنغال.

وتوقعات المجموعة قبل انطلقها كانت تصب في صالح الزمالك والترجي التونسي، إلا أن نتائج المبارتين السابقتين لم يعزز هذا الاعتقاد.

وجاء قرار اتحاد الكرة السنغالي ليقلب التوقعات مجددًا.

ويحتل تونجيت المركز الأخير بالمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل الزمالك المصري ومولودية الجزائر المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، ويتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ4 نقاط.
 

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