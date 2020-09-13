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بث مباشر مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

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بث مباشر مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
الأحد، 13-09-2020 05:48 م الطيب حسين
نقدم بث مباشر مباراة توتنهام وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

شاهد من هنا.. 

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون التشكيل الذي سيخوضه كل فريق اليوم.


وجاء تشكيل توتنهام في مباراة اليوم على النحو الآتي:


حراسة المرمى: هوجو لوريس 


خط الدفاع: دوهرتي - ألديرفيرلد - داير - بن ديفيز 


خط الوسط: وينكس - هويبيرج - ديلي ألي 


خط الهجوم: لوكاس مورا - هاري كين - هيونج مين سون




أما تشكيل إيفرتون فقد جاء على النحو الآتي:


حراسة المرمى: بيكفورد 


خط الدفاع: كولمان - ياري مينا - مايكل كين - لوكاس ديني 


خط الوسط: ألان - عبدولاي دوكوري - أندريه جوميز - خايمس رودريجيز 


خط الهجوم: كالفيرت لوين - ريتشارلسون 

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