الأحد 13 سبتمبر 2020
توقيت مصر 20:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يقف 6 ساعات داخل الطائرة حتى تتمكن زوجته من النوم (فيديو)

صاروخ روسي جديد جاهز لتوجيه ضربة نووية

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن احتفال «محمد صلاح» بـ «مؤمن زكريا»؟

بث مباشر .. مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي في الدوري

لقاح كورونا لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب للموجة الثانية

الحيتان القاتلة تهاجم السفن والقوارب بالقرب من إسبانيا

بث مباشر مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

5 قرارات عاجلة من السيسي بتعديل بعض أحكام القوانين

الطيب يلتقي فريق «إيناكتس الأزهر»: نموذج مشرف لمصر

حقيقة اغتيال «الأميرة ديانا» بسبب حملها من «دودي الفايد»

بث مباشر .. مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي في الدوري

202001280818581858
الزمالك
الأحد، 13-09-2020 07:19 م الطيب حسين
نقدم لقرائنا الكرام بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع 27 للدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء في الثامنة مساء  اليوم.

شاهد من هنا.. 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن احتفال «محمد صلاح» بـ «مؤمن زكريا»؟

98-145607-villarreal-alahly-djamel-belmadi-youcef-belali_700x400

السعودية.. سعر خيالي من أجل انتقال لـ"بلايلي" للأهلي المصري

100-140026-anchelotti-mourinho-everton-tottenham_700x400

بث مباشر مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة

ارشيف

"كارتيرون" يستبعد 10 لاعبين من القمة 120

ارشيف

أبرز 10 معلومات عن حكم ساحة لقاء القمة

ارشيف

نجم الأهلى يعلن حبه ودعمه للزمالك

فريق الأهلي

نجم الأهلي: طول عمري بحب الزمالك والإسماعيلي

ميدو

نبوءة مثيرة من ميدو بشأن نتيجة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

ارشيف

«الجبلاية» تحسم العدد المسموح له حضور القمة