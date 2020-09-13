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قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
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بث مباشر .. مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي في الدوري
الزمالك
الأحد، 13-09-2020
07:19 م
الطيب حسين
نقدم لقرائنا الكرام بث مباشر لمباراة
الزمالك
ضد الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع 27 للدوري المصري الممتاز.
ويقام اللقاء في الثامنة مساء اليوم.
شاهد من
هنا..
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الزمالك
بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحرب
بث مباشر لمباراة الزمالك
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